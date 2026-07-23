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Культура

Творческая встреча с режиссёром Алексеем Германом – младшим проходит в ПАИ

Творческая встреча с российским режиссёром и сценаристом Алексеем Германом – младшим проходит в парклете «Эфир» Псковского агентства информации в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 23 июля.

Алексей Герман – младший дебютировал в полнометражном кино в 2003 году с фильмом «Последний поезд». Среди работ в кино – «Гарпастум» (2005), «Бумажный солдат» (2008), «Под электрическими облаками» (2015), «Довлатов» (2018), «Дело» (2021), «Воздух» (2022).

Добавим, что с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

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