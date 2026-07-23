Актёр Андрей Ургант стал гостем программы «Минкульт»
Актёр театра и кино, ведущий церемонии открытия VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» Андрей Ургант стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 23 июля.
В эфире артист расскажет о том, как формировалось его представление об актёрской профессии, поделится впечатлениями от Пскова и размышлениями о том, что делает фильм по-настоящему стоящим. Также гость студии затронет тему формирования актёрского таланта, вспомнит о своём участии в телепередачах и съёмках в кино, а также поделится интересными личными историями.
Напомним, что 25 июля в 17:00 в парклете «Эфир» Псковского агентства информации в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» пройдёт творческая встреча с актёром театра и кино, телеведущим Андреем Ургантом. Регистрация на встречу уже завершена. Трансляцию творческой встречи можно будет посмотреть на сайте ПАИ и в группе агентства в соцсети «ВКонтакте».
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