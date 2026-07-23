Круглый стол о документальном кино проходит в медиацентре ПАИ

13:00, 23 июля 2026, ПАИ

Круглый стол «Документальное кино как инструмент формирования исторической памяти» проходит в медиацентре ПАИ в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».

Представители Российского исторического общества, известные режиссёры, продюсеры и сценаристы обсудят влияние документального кино на восприятие исторических событий, а также актуальные вопросы современной киноиндустрии.

С полной программой VII Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2026» можно ознакомиться по ссылке.