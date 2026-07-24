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Культура

Основатель группы «Кино» Рыбин в юности видел себя писателем

Основатель группы «Кино» Алексей Рыбин признался, что в юности хотел стать писателем, однако поступил во втуз на инженера-турбиностроителя исключительно ради военной кафедры, чтобы избежать призыва в армию. Об этом музыкант сказал в ходе творческой встречи в медиацентре ПАИ в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове сегодня, 24 июля.

Фото: ПАИ

«В юности я видел себя писателем, потому что у меня очень хорошо получалось писать сочинения. Меня все преподаватели хвалили, – рассказал Рыбин. – А потом я поступил во втуз на инженера-турбиностроителя. Просто я в армию не хотел идти, а там была военная кафедра и не очень сложно поступить».

По его словам, туда пошла целая группа его товарищей из школы. «Целая гвардия туда пошла из разных школ. Там овладевали профессией инженера, но ни один человек в итоге по профессии работать не пошёл», – заключил Алексей Рыбин.

Напомним, с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».

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