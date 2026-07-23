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Культура

ПАИ станет ключевой медиаплощадкой VII Международного кинофестиваля «Западные ворота»

С 23 по 26 июля Псковское агентство информации (ПАИ) станет одним из центров притяжения гостей и участников VII Международного кинофестиваля «Западные ворота». Государственный медиахолдинг Псковской области на протяжении многих лет является постоянным информационным партнёром фестиваля. В этом году медиахолдигг вновь выступит не только как главный инфопартнёр события, но и как одна из ключевых площадок для его проведения.

В течение всех фестивальных дней на площадках ПАИ будут проходить деловые круглые столы с первыми лицами фестиваля, творческие встречи, эфиры с топовыми представителями киноиндустрии.

Программа на площадке медиацентра ПАИ включает круглые столы в Псковском агентстве информации (ул. Ленина, 6а):

· 23 июля, 12:30 — «Документальное кино как инструмент формирования исторической памяти».
· 24 июля, 12:30 — «Кинокритика и современное фестивальное движение: форматы, этика, пиар».
· 25 июля, 12:00 — «Псков на экране. Вопросы развития киноиндустрии в Псковской области».

Особое место в работе фестиваля займёт парклет «Эфир» Псковского агентства информации. Это уникальная, уютная, технически оборудованная площадка в самом центре Пскова для проведения публичных мероприятий. На творческие встречи (вход строго по регистрации) со звёздами «Западных ворот» уже зарегистрировалось более двухсот человек.

Творческие встречи в парклете «Эфир» (ул. Ленина, 6а, парклет ПАИ):

· 23 июля, 14:00 – встреча с режиссёром Ольгой Акатьевой.
· 23 июля, 17:00 – встреча с режиссёром и сценаристом Алексеем Германом – младшим.
· 24 июля, 15:00 – встреча с музыкантом, режиссёром, основателем рок-группы «Кино» Алексеем Рыбиным.
· 25 июля, 13:00 – встреча с актрисой театра и кино, певицей и телеведущей Ольгой Будиной.
· 25 июля, 15:00 – встреча с актёром, режиссёром, продюсером Владом Фурманом.
· 25 июля, 17:00 – встреча с актёром театра и кино, телеведущим Андреем Ургантом.

Прямая трансляция открытия, репортажи с красной дорожки, фоторепортажи – всё это в одной команде с организаторами «Западных ворот» традиционно делают государственный медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский» и Псковское агентство информации. 2026 год не станет исключением.

«Медиацентр ПАИ всегда был и остаётся надёжным информационным партнёром кинофестиваля «Западные ворота». В этом году мы рады принять гостей и участников на наших собственных площадках. Парклет «Эфир» и медиацентр ПАИ превратятся в точки притяжения для всех, кто любит кино. Мы подготовили насыщенную программу и будем рады каждому, кто захочет стать частью этого большого события», – отметила руководитель медиацентра ПАИ София Гречиха.

Напомним, VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» – одно из крупнейших культурных событий лета. В программе – более ста кинокартин из России, Индии, Китая, Казахстана, Таджикистана и Абхазии. Посещение всех фестивальных площадок и кинопоказов будет бесплатным. Исключение – церемонии открытия и закрытия кинофестиваля. Добавим, что кинофестиваль «Западные ворота» будет проходить сразу на нескольких площадках.

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