Более 100 фильмов покажут зрителям кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове
Псков вновь станет площадкой VII Международного кинофестиваля «Западные ворота». Более 100 фильмов, конкурсные показы, премьеры, а также творческие встречи с режиссёрами, актёрами и продюсерами ждут зрителей с 23 по 26 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
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Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова
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Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова
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Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова
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Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова
Участниками станут кинематографисты из России, Индии, Казахстана, Бельгии, Китая, Таджикистана и Венгрии. В программу вошли международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», программа детского кино «До 16 и старше», специальные показы и ретроспективы.
Главную награду фестиваля по традиции определят сами зрители: обладатель Гран-при будет выбран народным голосованием.
Показы пройдут не только в Пскове, но и в других городах Псковской области. Все мероприятия фестиваля можно посетить бесплатно.
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