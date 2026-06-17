Более 100 фильмов покажут зрителям кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

19:31, 17 июня 2026, ПАИ

Псков вновь станет площадкой VII Международного кинофестиваля «Западные ворота». Более 100 фильмов, конкурсные показы, премьеры, а также творческие встречи с режиссёрами, актёрами и продюсерами ждут зрителей с 23 по 26 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.



Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова



Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова



Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова



Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова







Участниками станут кинематографисты из России, Индии, Казахстана, Бельгии, Китая, Таджикистана и Венгрии. В программу вошли международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», программа детского кино «До 16 и старше», специальные показы и ретроспективы.

Главную награду фестиваля по традиции определят сами зрители: обладатель Гран-при будет выбран народным голосованием.

Показы пройдут не только в Пскове, но и в других городах Псковской области. Все мероприятия фестиваля можно посетить бесплатно.