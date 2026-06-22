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Общество

Семь фильмов покажут в программе «Хранители памяти» на кинофестивале «Западные ворота»

Семь фильмов покажут в программе «Хранители памяти» на Международном кинофестивале «Западные ворота – 2026» в Пскове, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Эта программа – визитная карточка фестиваля, – отметили организаторы. – Здесь показывают документальные фильмы о малоизвестных страницах истории. Многие из них потом покоряют фестивали по всему миру».

  • Программа «Хранители памяти»
    Фото: ТКД
  • Программа «Хранители памяти»
    Фото: ТКД
  • Программа «Хранители памяти»
    Фото: ТКД
  • Программа «Хранители памяти»
    Фото: ТКД
  • Программа «Хранители памяти»
    Фото: ТКД
  • Программа «Хранители памяти»
    Фото: ТКД
  • Программа «Хранители памяти»
    Фото: ТКД
  • Программа «Хранители памяти»
    Фото: ТКД

В программе «Хранители памяти»: «Однажды в Ленинграде» (2025, режиссёр – Михаил Архимов), «Легенды партизанского края» (2026, режиссёр – Андрей Егоров), «Эрнест» (2025, режиссёр – Алексей Неймышев), «Опередившие время» (2025, режиссёр – Андрей Федоров), «Бриг «Меркурий» (2026, режиссёр – Сергей Антонов), «Мошкович. Хочу жить вечно, пока получается…» (2025, режиссёр – Влад Фурман), «Владимир Даль. Письмо, дошедшее через 200 лет» (2025, режиссёр – Андрей Кияница).

Ранее сообщалось, что с 23 по 26 июля в Пскове пройдёт VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение четырех фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями станут режиссеры, продюсеры, актеры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Беларуси, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает: международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

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