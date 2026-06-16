Опубликована программа «Киноклуба» на фестивале «Западные ворота»
Программу «Киноклуб» представят на VII Международном кинофестивале «Западные ворота – 2026», который пройдёт в Пскове с 23 по 26 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
В программу вошли картины, которые собирают фестивальные показы, вызывают споры и остаются со зрителем после финальных титров, отметили организаторы.
В этом году программа объединила истории о людях, оказавшихся на перепутье и вынужденных искать ответы о себе, близких и своём месте в мире.
В программе «Киноклуб» представлены: «Чистый лист» (2025, режиссёр Полина Кондратьева), «Большая земля» (2025, режиссёр Юлия Трофимова), «Мужу привет» (2025, режиссёр Антон Маслов) и «Ганди молчал по субботам» (2026, режиссёр Юрий Зайцев).
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Фото: организаторы фестиваля
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Фото: организаторы фестиваля
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Фото: организаторы фестиваля
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Фото: организаторы фестиваля
Подробности программы – в карточках.
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