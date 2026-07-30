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Общество

Фудкорд на «Псковских каникулах» стилизуют под советскую столовую

Фудкорд на фестивале «Псковские каникулы» будет стилизован под эпоху 60–70-х годов. В меню – классика советской столовой, чебуреки и шашлыки. Об этом рассказал директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 30 июля.

Фото: ПАИ

«Мы попросили наш общепит немного поиграть с нами в эти игры и подготовиться. Можно будет попробовать классику советских столовых. Я точно знаю, что закупали большие алюминиевые кастрюли, нарукавники, колпачки. Если захотите кофе, вам половником нальют в стакан, а не просто нажмут кнопку на кофемашине», – отметил Александр Робин.

Он добавил, что привычной уличной еды практически не будет – вся адаптирована под стиль мероприятия. Также горожане смогут попробовать квас из жестяной бочки, популярный в советское время.

Напомним, что фестиваль «Псковские каникулы» – часть нового одноимённого туристического проекта, продолжающего линейку сезонных региональных инициатив («Рождество начинается здесь» и «Весна. Стоит только расправить крылья»). Реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Мероприятие будет проходить с 30 июля по 2 августа на набережной реки Великой в Пскове (от дома № 16 на улице Профсоюзной до улицы Георгиевской).
Гостей фестиваля ждут иммерсивный спектакль-реконструкция, тематические зоны (советские дворовые игры, фотостудия в интерьере советской квартиры, лото с суперпризом, тир, блошиный рынок с винтажными вещами, концертная программа (выступления оркестра, иллюзионистов, ретродискотеки, бардовский концерт, показ советских фильмов под открытым небом), выставка «СССР: радио и телевидение», конкурс «А ну-ка, девушки!».

Проект, по словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, поможет не только разнообразить летний досуг жителей и гостей региона, но и показать особый колорит Пскова – через историю, творчество и живое соседское взаимодействие. Ранее Театрально-концертная дирекция проводила кастинг актёров для массовых сцен.

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