Михаил Ведерников: Современное поколение десантников с честью продолжает воинские традиции

09:58, 02 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём Воздушно-десантных войск. Поздравление он разместил в своём канале в мессенджере MAX.

«Сегодня вся наша страна отмечает День образования Воздушно-десантных войск. Для Псковской области крылатая пехота – часть истории, наша гордость, символ доблести и мужества», – подчеркнул глава региона.

В регионе дислоцируется легендарная 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия. Её бойцы защищали безопасность страны в самых горячих точках, неизменно доказывая свою надёжность, верность присяге и Родине, отметил губернатор.



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX

















«Современное поколение десантников с честью продолжает воинские традиции, выполняя задачи защиты национальных интересов России в ходе специальной военной операции», – написал Михаил Ведерников и поблагодарил десантников за службу.

«Спасибо семьям военнослужащих, чья поддержка, терпение и верность являются мощным тылом для наших воинов. Желаю всему личному составу 76-й дивизии успехов в службе и крепкого здоровья. Слава ВДВ! Победа будет за нами», – заключил губернатор.