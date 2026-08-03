Миколог предупредил об опасности сбора грибов в полиэтиленовые пакеты

13:11, 03 августа 2026, ПАИ

Грибы, собранные в полиэтиленовый пакет, при длительном нахождении в лесу начинают портиться и подгнивать, предупредил миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Никита Комиссаров. В беседе с информационным порталом РИАМО специалист пояснил, что для коротких выходов (на час-полтора) пакет ещё допустим, однако при долгих походах его использовать не рекомендуется.

Грибы в замкнутом пространстве накапливают влагу, перестают дышать и начинают преть, а также могут сдавливаться и ломаться под собственным весом.

В качестве альтернативы миколог советует брать с собой корзину – она открыта, грибы в ней «дышат», что замедляет процесс порчи. Кроме того, корзина способствует естественному размножению грибов: после среза они активно разбрасывают споры, которые постепенно высыпаются через прорези корзины и рассеиваются в лесу. Таким образом, использование корзины не только сохраняет качество урожая, но и помогает поддерживать грибные популяции.

Специалист подчеркнул, что выбор тары напрямую влияет на сохранность собранных даров леса, особенно если поход затягивается на несколько часов. Поэтому грибникам рекомендуется отдавать предпочтение плетёным ёмкостям, а полиэтиленовые пакеты оставлять для коротких прогулок или транспортировки уже очищенных грибов на небольшое расстояние.