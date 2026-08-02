Александр Котов поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

17:59, 02 августа 2026, ПАИ

От имени Законодательного Собрания Псковской области его председатель Александр Котов поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

«Для нашей необъятной страны железная дорога является чем-то большим, чем просто вид транспорта: стальные магистрали обеспечивают бесперебойную связь между регионами, городами и людьми, делая огромное пространство России по-настоящему единым и доступным всем её гражданам», – отметил Александр Котов.

Он обратил внимание, что, помимо регулярных пассажирских перевозок, железная дорога имеет огромное значение для экономики и безопасности страны: по рельсам идут грузы для промышленных предприятий и армейских подразделений, строительные материалы, сельскохозяйственная продукция.

«Мы видим, как стремительно меняется облик российских железных дорог: комфорт поездок и спектр услуг шагнули далеко вперёд. Но современные корпоративные стандарты качества неразрывно связаны с историей трудовой доблести железнодорожников. Именно ветераны отрасли заложили тот прочный фундамент профессионализма, на котором сегодня строится функционирование РЖД», – подчеркнул председатель Собрания.

Александр Котов пожелал всем поколениям железнодорожников здоровья, благополучия и успехов.