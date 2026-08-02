«Ваш труд требует большой самоотдачи»: Михаил Ведерников поздравил железнодорожников
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Поздравление он разместил в своём канале в мессенджере MAX.
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Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
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Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
-
Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
-
Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
-
Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
-
Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
-
Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
-
Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
-
Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
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Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
В Псковской области более 1 000 км путей и 112 станций.
«Они соединяют города и посёлки, обеспечивают удобное сообщение пассажиров и стабильную перевозку грузов. Железнодорожная сеть региона продолжает развиваться», – отметил губернатор.
Глава региона подчеркнул, что правительство области совместно с РЖД работает над сокращением времени в пути поезда «Ласточка» на маршруте Псков – Санкт-Петербург – Псков.
В планах запуск новых пригородных поездов из Великих Лук до Витебска и Полоцка.
«Особая благодарность тем, кто круглосуточно отвечает за безопасность и надёжность перевозок, следит за состоянием путей, выполняет ремонтные работы, управляет составами. Ваш труд требует высокой ответственности, точности и большой самоотдачи – и вы неизменно оправдываете это доверие», – написал Михаил Ведерников.
Он пожелал всем, кто связал свою жизнь с железной дорогой, новых успехов, крепкого здоровья и благополучия.
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