«Ваш труд требует большой самоотдачи»: Михаил Ведерников поздравил железнодорожников

16:50, 02 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Поздравление он разместил в своём канале в мессенджере MAX.



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



















В Псковской области более 1 000 км путей и 112 станций.

«Они соединяют города и посёлки, обеспечивают удобное сообщение пассажиров и стабильную перевозку грузов. Железнодорожная сеть региона продолжает развиваться», – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что правительство области совместно с РЖД работает над сокращением времени в пути поезда «Ласточка» на маршруте Псков – Санкт-Петербург – Псков.

В планах запуск новых пригородных поездов из Великих Лук до Витебска и Полоцка.

«Особая благодарность тем, кто круглосуточно отвечает за безопасность и надёжность перевозок, следит за состоянием путей, выполняет ремонтные работы, управляет составами. Ваш труд требует высокой ответственности, точности и большой самоотдачи – и вы неизменно оправдываете это доверие», – написал Михаил Ведерников.

Он пожелал всем, кто связал свою жизнь с железной дорогой, новых успехов, крепкого здоровья и благополучия.