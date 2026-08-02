50 тысяч человек за три дня посетили фестиваль «Псковские каникулы»

18:53, 02 августа 2026, ПАИ

Фестиваль «Псковские каникулы» за три дня посетило порядка 50 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Сегодня, 2 августа, проходит заключительный день фестиваля.

«Набережная реки Великой на несколько дней превратилась в машину времени, погружая горожан и гостей Пскова в эпоху 60–70-х годов. Ретронастроение создают стилизованные локации, артисты, которые разыгрывают уличные бытовые сценки, советские игры, песни, танцы и блюда, выставочные экспонаты и винтажные вещицы на блошином рынке», – рассказал Михаил Ведерников.

Он пригласил псковичей и гостей города на мероприятие, отметив, что здесь каждый найдёт занятие по душе, а атмосфера обязательно откликнется в сердце.

Напомним, что фестиваль «Псковские каникулы» – часть нового одноимённого туристического проекта, продолжающего линейку сезонных региональных инициатив («Рождество начинается здесь» и «Весна. Стоит только расправить крылья»).

Мероприятие проходит до 2 августа на набережной реки Великой в Пскове (на участке от дома № 16 на улице Профсоюзной до улицы Георгиевской). Гостей фестиваля ждут иммерсивный спектакль-реконструкция, тематические зоны (советские дворовые игры, фотостудия в интерьере советской квартиры, лото с суперпризом, тир, блошиный рынок с винтажными вещами), концертная программа (выступления оркестра, иллюзионистов, ретродискотеки, бардовский концерт, показ советских фильмов под открытым небом), выставка «СССР: радио и телевидение», конкурс «А ну-ка, девушки!».

Проект, по словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, поможет не только разнообразить летний досуг жителей и гостей региона, но и показать особый колорит Пскова через историю, творчество и живое соседское взаимодействие. Ранее Театрально-концертная дирекция проводила кастинг актёров для массовых сцен.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».