Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

50 тысяч человек за три дня посетили фестиваль «Псковские каникулы»

Фестиваль «Псковские каникулы» за три дня посетило порядка 50 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Фото: ПАИ

Сегодня, 2 августа, проходит заключительный день фестиваля.

«Набережная реки Великой на несколько дней превратилась в машину времени, погружая горожан и гостей Пскова в эпоху 60–70-х годов. Ретронастроение создают стилизованные локации, артисты, которые разыгрывают уличные бытовые сценки, советские игры, песни, танцы и блюда, выставочные экспонаты и винтажные вещицы на блошином рынке», – рассказал Михаил Ведерников.

Он пригласил псковичей и гостей города на мероприятие, отметив, что здесь каждый найдёт занятие по душе, а атмосфера обязательно откликнется в сердце.

Напомним, что фестиваль «Псковские каникулы» – часть нового одноимённого туристического проекта, продолжающего линейку сезонных региональных инициатив («Рождество начинается здесь» и «Весна. Стоит только расправить крылья»).

Мероприятие проходит до 2 августа на набережной реки Великой в Пскове (на участке от дома № 16 на улице Профсоюзной до улицы Георгиевской). Гостей фестиваля ждут иммерсивный спектакль-реконструкция, тематические зоны (советские дворовые игры, фотостудия в интерьере советской квартиры, лото с суперпризом, тир, блошиный рынок с винтажными вещами), концертная программа (выступления оркестра, иллюзионистов, ретродискотеки, бардовский концерт, показ советских фильмов под открытым небом), выставка «СССР: радио и телевидение», конкурс «А ну-ка, девушки!».

Проект, по словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, поможет не только разнообразить летний досуг жителей и гостей региона, но и показать особый колорит Пскова через историю, творчество и живое соседское взаимодействие. Ранее Театрально-концертная дирекция проводила кастинг актёров для массовых сцен.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






02 августа 2026

Волонтёры в Псковской области помогают благоустраивать города, сохранять память и информировать жителей
02 августа 2026

Псковичи могли принять участие в деревенских играх на фестивале «Псковские каникулы»
02 августа 2026

Бежаницы отпраздновали 445-летие посёлка и 99-летие района
02 августа 2026

День деревни отметили в Орше в Новоржевском районе
02 августа 2026

164-е заседание избирательной комиссии Псковской области прошло 2 августа
02 августа 2026

Михаил Ведерников осмотрел выставку техники и вооружения воздушно-десантных войск
02 августа 2026

Глава Пскова поздравил железнодорожников с их профессиональным праздником
02 августа 2026

У памятника «Купол» в Пскове почтили память бойцов легендарной 6-й роты

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...