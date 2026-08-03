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Экономика

Высокие позиции: ОЭЗ «Моглино» продолжает демонстрировать устойчивую динамику развития

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» 19 июля 2026 года отметила 14-летие с момента подписания постановления правительства о её создании. За прошедшие годы площадка прошла путь от «чистого поля» до действующего промышленного кластера, а её показатели эффективности стабильно относят «Моглино» к эффективной ОЭЗ согласно национальному рейтингу Минэкономразвития РФ.

Фото предоставили в пресс-службе ОЭЗ «Моглино»

Согласно ежегодному отчёту Минэкономразвития, сводный показатель эффективности российских ОЭЗ по итогам 2025 года вырос до 94 % (без учёта туристического кластера) против 90 % годом ранее, 92 % в 2023-м и 93,9 % в 2022-м. За весь период функционирования оцениваемых зон показатель составил 89 %. Оценке подверглись 53 ОЭЗ, созданные до 1 июля 2024 года, по 25 количественным и шести расчётным показателям, включая результативность резидентов, рентабельность бюджетных вложений в инфраструктуру и вклад в достижение национальных целей.

Все зоны разделены на три группы: эффективные (33 зоны, показатель от 80 % до 100 %), достаточно эффективные (19 зон, от 40 % до 79 %) и неэффективная (одна зона – «Нягань» в ХМАО, показатель за весь период работы 38 %). Наиболее высокие результаты по типам зон показали технико-внедренческие ОЭЗ (100 %), туристско-рекреационные без учёта кластера (97 %) и промышленно-производственные (96–97 %). Заместитель министра экономического развития РФ Святослав Сорокин отметил, что соотношение бюджетных затрат к частным инвестициям в 2025 году достигло исторического максимума – 1 к 8,6, то есть на каждый государственный рубль приходится 8,6 рубля частных вложений.

Фото предоставили в пресс-службе ОЭЗ «Моглино»

Совокупные показатели по стране впечатляют: резиденты ОЭЗ вложили за весь период 4,46 трлн рублей, создано около 150 тысяч рабочих мест, зарегистрировано 1 334 резидента (только за 2025 год добавился 181 новый резидент), а совокупная выручка превысила 5,74 трлн рублей, из которых 1,66 трлн – за 2025 год. Бюджетный эффект механизма ОЭЗ признан положительным: резиденты перечислили в бюджеты всех уровней 752,2 млрд рублей налогов, таможенных платежей и страховых взносов – это на 92,9 млрд рублей больше суммарных бюджетных расходов на инфраструктуру и льготы.

Для ОЭЗ «Моглино» период 2023–2026 годов Минэкономразвития характеризует как время «качественного перелома»: например, по итогам 2023 года объём инвестиций достиг 21 млрд рублей, число рабочих мест – 559, а показатель эффективности управляющей компании составил 100 % при общем показателе эффективности зоны 92 %.

По итогам первого квартала 2026 года в «Моглино» работает 15 резидентов, фактический объём вложенных внебюджетных инвестиций достиг 24,2 млрд рублей, создано 741 рабочее место, семь предприятий уже выпускают продукцию.

Фото предоставили в пресс-службе ОЭЗ «Моглино»

Заявленный совокупный объём инвестиций по всем утверждённым соглашениям 15 резидентов составляет 34,7 млрд рублей с потенциалом создания 1 772 рабочих мест. Генеральный директор ОЭЗ Павел Соболь назвал 2025 год прорывным для «Моглино». Эти слова подтверждаются и данными Минэкономразвития, которые были опубликованы в июле 2026 года. ОЭЗ «Моглино» продемонстрировала в 2025 году динамику роста на 15%, а накопленным итогом её показатель за минувший год равен 86 % – ОЭЗ находится в зелёной зоне рейтинга.

Высокие позиции «Моглино» в рейтингах Минэкономразвития обусловлены сочетанием факторов: полностью готовой инженерной и таможенной инфраструктурой, привлекательным налоговым режимом, наличием крупного якорного резидента, формирующего вокруг себя полимерный кластер, диверсифицированным портфелем производств и высокой оценкой эффективности самой управляющей компании. На фоне общероссийского роста эффективности ОЭЗ до 94 % по итогам 2025 года «Моглино» демонстрирует устойчивую динамику – стабильное присутствие в «зелёной зоне» и первой половине национальных рейтингов на протяжении нескольких лет подряд подтверждает жизнеспособность выбранной модели развития площадки как промышленного форпоста Северо-Запада России.

Андрей Разумов
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