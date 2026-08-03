Высокие позиции: ОЭЗ «Моглино» продолжает демонстрировать устойчивую динамику развития

15:54, 03 августа 2026, ПАИ

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» 19 июля 2026 года отметила 14-летие с момента подписания постановления правительства о её создании. За прошедшие годы площадка прошла путь от «чистого поля» до действующего промышленного кластера, а её показатели эффективности стабильно относят «Моглино» к эффективной ОЭЗ согласно национальному рейтингу Минэкономразвития РФ.

Согласно ежегодному отчёту Минэкономразвития, сводный показатель эффективности российских ОЭЗ по итогам 2025 года вырос до 94 % (без учёта туристического кластера) против 90 % годом ранее, 92 % в 2023-м и 93,9 % в 2022-м. За весь период функционирования оцениваемых зон показатель составил 89 %. Оценке подверглись 53 ОЭЗ, созданные до 1 июля 2024 года, по 25 количественным и шести расчётным показателям, включая результативность резидентов, рентабельность бюджетных вложений в инфраструктуру и вклад в достижение национальных целей.

Все зоны разделены на три группы: эффективные (33 зоны, показатель от 80 % до 100 %), достаточно эффективные (19 зон, от 40 % до 79 %) и неэффективная (одна зона – «Нягань» в ХМАО, показатель за весь период работы 38 %). Наиболее высокие результаты по типам зон показали технико-внедренческие ОЭЗ (100 %), туристско-рекреационные без учёта кластера (97 %) и промышленно-производственные (96–97 %). Заместитель министра экономического развития РФ Святослав Сорокин отметил, что соотношение бюджетных затрат к частным инвестициям в 2025 году достигло исторического максимума – 1 к 8,6, то есть на каждый государственный рубль приходится 8,6 рубля частных вложений.

Совокупные показатели по стране впечатляют: резиденты ОЭЗ вложили за весь период 4,46 трлн рублей, создано около 150 тысяч рабочих мест, зарегистрировано 1 334 резидента (только за 2025 год добавился 181 новый резидент), а совокупная выручка превысила 5,74 трлн рублей, из которых 1,66 трлн – за 2025 год. Бюджетный эффект механизма ОЭЗ признан положительным: резиденты перечислили в бюджеты всех уровней 752,2 млрд рублей налогов, таможенных платежей и страховых взносов – это на 92,9 млрд рублей больше суммарных бюджетных расходов на инфраструктуру и льготы.

Для ОЭЗ «Моглино» период 2023–2026 годов Минэкономразвития характеризует как время «качественного перелома»: например, по итогам 2023 года объём инвестиций достиг 21 млрд рублей, число рабочих мест – 559, а показатель эффективности управляющей компании составил 100 % при общем показателе эффективности зоны 92 %.

По итогам первого квартала 2026 года в «Моглино» работает 15 резидентов, фактический объём вложенных внебюджетных инвестиций достиг 24,2 млрд рублей, создано 741 рабочее место, семь предприятий уже выпускают продукцию.

Заявленный совокупный объём инвестиций по всем утверждённым соглашениям 15 резидентов составляет 34,7 млрд рублей с потенциалом создания 1 772 рабочих мест. Генеральный директор ОЭЗ Павел Соболь назвал 2025 год прорывным для «Моглино». Эти слова подтверждаются и данными Минэкономразвития, которые были опубликованы в июле 2026 года. ОЭЗ «Моглино» продемонстрировала в 2025 году динамику роста на 15%, а накопленным итогом её показатель за минувший год равен 86 % – ОЭЗ находится в зелёной зоне рейтинга.

Высокие позиции «Моглино» в рейтингах Минэкономразвития обусловлены сочетанием факторов: полностью готовой инженерной и таможенной инфраструктурой, привлекательным налоговым режимом, наличием крупного якорного резидента, формирующего вокруг себя полимерный кластер, диверсифицированным портфелем производств и высокой оценкой эффективности самой управляющей компании. На фоне общероссийского роста эффективности ОЭЗ до 94 % по итогам 2025 года «Моглино» демонстрирует устойчивую динамику – стабильное присутствие в «зелёной зоне» и первой половине национальных рейтингов на протяжении нескольких лет подряд подтверждает жизнеспособность выбранной модели развития площадки как промышленного форпоста Северо-Запада России.