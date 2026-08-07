Путь к успеху: как псковский ветеран СВО Игорь Пучков завоевал шесть медалей на всероссийских соревнованиях

15:27, 07 августа 2026, ПАИ

О развитии адаптивного спорта в Псковской области и успешной интеграции одного из ветеранов в большой спорт рассказала заместитель начальника отдела по спортивной работе регионального министерства спорта Светлана Польская на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 7 августа.

По её словам, в календарном плане министерства спорта Псковской области на сегодняшний день значится 37 мероприятий для ветеранов СВО. Это не только соревнования на территории региона, но и выездные турниры, поскольку спортсмены начали показывать высокие результаты и получают возможность участвовать в официальных соревнованиях.

«Удачный пример интеграции в спорт – руководитель Ассоциации ветеранов СВО Псковской области Игорь Пучков, который пробовал себя в разных дисциплинах и в итоге остановился на гребле на каноэ», – отметила она.

Светлана Польская подчеркнула, что благодаря договорённости министерства спорта Псковской области со сборной командой страны Игорь Пучков прошёл два тренировочных сбора в Абхазии, после чего выступил на всероссийских соревнованиях. Он участвовал в Кубке России и чемпионате России уже не среди ветеранов СВО, а в категории спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, где завоевал шесть серебряных медалей.

Министерство уже закупает для Игоря Пучкова специализированную лодку с сиденьем. «Я надеюсь, что постепенно и другие ребята интегрируются в официальные соревнования», – заключила она.