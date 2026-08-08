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Происшествия

Пропавшую 17-летнюю девушку из Пскова нашли погибшей

Тело 17-летней девушки, пропавшей в Пскове, обнаружено. Об этом сообщает отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Псковской области.

Фото: ПАИ

Девушка пропала по дороге с работы домой. С 6 августа её местоположение было неизвестно. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции начали розыскные мероприятия. В поисках принимали участие волонтеры и сотрудники полиции.

Обстоятельства и причина гибели девушки неизвестны.

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