Стратегическая ниша. В ОЭЗ «Моглино» появился уникальный проект

14:38, 14 августа 2026, ПАИ

Экспертный совет особой экономической зоны «Моглино» одобрил новый инвестиционный проект – производство печатных плат любой сложности. Заседание провела заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева. Инвестором выступает компания «Лейо».

Заявленный объём инвестиций по проекту составляет 102,98 миллиона рублей, а планируемое количество новых рабочих мест – 16. Проект предусматривает полный производственный цикл: проектирование, прототипирование, производство и сборку печатных плат крупными сериями.

Инициатива вписывается в общероссийский курс на импортозамещение в электронной промышленности. Печатные платы применяются практически во всех электронных устройствах – от бытовой техники до промышленного оборудования.

Российский рынок печатных плат всё ещё остаётся сильно зависимым от импорта. По данным «Резонит», в 2025 году его объём составил 123 миллиона квадратных дециметров, из которых лишь 24 % пришлось на отечественную продукцию. АНО «Консорциум «Телекоммуникационное оборудование» прогнозирует, что в 2026 году доля российских плат на рынке вырастет, но не превысит 40 %, составив около 10 миллионов квадратных дециметров из 25 миллионов квадратных дециметров совокупного спроса. По оценкам экспертов, к 2030 году объём российского производства печатных плат может вырасти на 127 %, что создаёт растущий рынок для новых игроков вроде «Лейо».

Проект «Лейо» становится частью растущего портфеля площадки. По итогам второго квартала 2026 года в «Моглино» работало 15 резидентов с фактически вложенными 24,7 миллиарда рублей инвестиций и созданными 754 рабочими местами; семь предприятий уже выпускали продукцию. Заявленный совокупный объём инвестиций по всем утверждённым соглашениям резидентов достигал 34,7 миллиарда рублей с потенциалом создания 1 772 рабочих мест.

В 2026 году резиденты ОЭЗ также запустили производства по переработке специй и изготовлению медицинских изделий и диагностических экспресс-тестов. Параллельно на площадке продолжается реализация крупных проектов – инжинирингового центра «Титан. Полимер. Инжиниринг» с инвестициями более 500 миллионов рублей. На 2026–2028 годы запланировано строительство около 20 тысяч квадратных метров промышленных арендных площадей для новых резидентов, что облегчит вход небольших проектов, подобных «Лейо», с перспективой строительства собственных производственных площадей.

Проект «Лейо» невелик по числу рабочих мест (на самом деле это специфика производства), однако его стратегическая ценность определяется не масштабом, а отраслевой нишей.

Электроника и производство компонентной базы входят в число приоритетных направлений государственной политики импортозамещения, а на развитие отрасли в 2026–2028 годах предусмотрено более 2,5 триллиона рублей государственных средств. «Появление специализированного производства печатных плат в Псковской области расширяет нашу отраслевую диверсификацию», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Моглино» Павел Соболь.

Следующий шаг для проекта – подписание трёхстороннего соглашения между инвестором, правительством области и управляющей компанией ОЭЗ, что является стандартной процедурой присвоения официального статуса резидента.