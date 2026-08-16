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Культура

Стала известна программа кинопоказов в рамках III Международного молодёжного кинофестиваля «Кассета с родительской полки» в Пскове

Показ короткометражных фильмов в рамках III Международного молодёжного кинофестиваля «Кассета с родительской полки» впервые состоится в арт-пространстве «Лофт» в Пскове 22 августа. Об этом сообщили организаторы.

Афиша: организаторы мероприятия

Фестиваль проводится в Санкт-Петербурге уже третий год и объединяет молодых режиссёров со всего мира. В этом году на опен-колл поступило более 700 работ из разных стран, включая Испанию, Францию, Армению и другие. Для показа в Пскове отобрано 26 фильмов.

Программа разделена на пять блоков. В 12:00 начнётся специальная программа молодой российской анимации телеканала «2Х2». Зрителям представят 11 работ, среди которых «Сбор грибов» Марины Богдановой, «Переход» Дарьи Волчок, «Завтрак для улиток» Евгения Фадеева, «Почему банан огрызается» Светланы Разгуляевой, «Сахарное шоу» Лианы Макарян, «Орган чувств» Лизы Бозалп, «Хармс» Светланы Андриановой, «Хозяйка Медной горы» Дмитрия Геллера, «Мать» Полины Коломиец, «Однажды Солнце взорвётся» Елизаветы Прокопенко и «Не для меня» Ивана Бондаренко.

В 13:30 – конкурсная программа анимации. В неё вошли «Искусственный разум» Даниила Елина, «Вояджер один» Полины Савиной, «Аглая» Таисии Касько, «Путь по бюрократии» Семёна Блинова, победитель – «Превращение» Дмитрия Русакова и Дианы Баландиной, а также работы из Франции и Армении. Специальные призы телеканала «2Х2» получили фильмы «Счастливого пути» Дарины Спигиной и MUTE Маши Митяевой.

В 15:00 – блок игрового кино. В программе – «Эне» Кирилла Верхозина, «Солнце встаёт над рекой Хуанхэ» Борислава Пивоварова, испанская работа Night shift Родриго Сантамарии, «Нюня» Анны Аун, фильм-победитель «Поехали домой» Алёны Бурмистровой и «Илья и Захар: Масленица на пределе» Димы Теплова.

В 17:00 – программа экспериментального кино: «Нева» Елизаветы Жариковой, «Чайный пакетик. Восставший из бездны» Егора Гуторова, испанская работа Tuppers & Tuppers Сары Этьенн и победитель блока – «Мультфильмы перед сном» Юрия Михайлина.

В 18:00 – блок документального кино. Будут показаны «Угол» Тимура Садовского, «Последний парт» Егора Гуторова, «Курьеры Камиллы» Екатерины Гостевой (приз зрительской симпатии), «Чёрная пурга» Миры Эркеновой, «Улица разбитых фонарей» Кости Сиденко (фильм-победитель) и «Про счастье толпы» Никиты Васильева.

После каждого блока запланированы обсуждения с авторами. Миссия фестиваля – создать площадку для открытого диалога поколений через искусство. Подробности и регистрация – в группе «Креативное пространство Псков «Лофт» в соцсети «ВКонтакте».

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