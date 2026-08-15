Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» прошёл в деревне Платишино

20:25, 15 августа 2026, ПАИ

V Псковский областной открытый фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» состоялся в деревне Платишино Красногородского муниципального округа 15 августа, пишет газета «Заря».



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»

































«Наше Платишино на один день превратилось в сердце народной культуры: тут были и музыка, и живое общение, и передача опыта, и знакомство с традициями Граинского края», – отметили в газете.

На фестивале выступили артисты из Москвы, Смоленска, Великого Новгорода и Псковской области. Среди участников – заслуженная артистка России, солистка ансамбля русской музыки «Псков» Наталья Александрова, гусляр, певица, поэтесса и композитор Ольга Глазова, этно-музыкант Антон Вакуров (Великий Новгород), фольклорные коллективы «Уграда» (Псков), «Поозерье» (Пушкиногорский округ), ансамбль гусляров «Лель» (Псков), театр «Бенефис» (Псков), семейный дуэт «Заводная карусель» (Москва), Александр Устюгов (Смоленск), ансамбль «Пушкинские гусляры» (Пушкино) и другие.

Открыла фестиваль глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская, которая вручила благодарственное письмо руководителю Псковского областного центра народного творчества Наталье Беловой.

«Мне очень приятно, что так много людей ежегодно собирается вместе в этом славном уголке нашего Красногородского района – в деревне Платишино. Здесь живут гостеприимные, добрые и неравнодушные к истории своего края люди. И этот фестиваль – это не только праздник гусельной музыки, это и праздник русской души, который объединяет людей разного возраста», – отметила глава округа.

На «Граинской стороне» была не только музыка, но и ремесленные мастер-классы, ярмарка с изделиями местных мастеров, хороводы и экскурсии по знаковым местам деревни и выставочным экспозициям с фотозонами «Быт и культура старообрядцев», «Граинские сундуки: истории и судьбы», «Жизнь в деревне послевоенного периода, 1960-е гг.». Ещё был показ фильмов о псковских гуслярах и гуслях в старинном амбаре.

«Фестиваль мне очень понравился! Впервые я познакомился с Псковщиной в 2019-м на Ганзейских днях. Считаю, что гусли – это наше всё. 12 лет назад я сам играл на гуслях, сейчас уже преподаю как традиционную, так и современную игру на гуслях. Приятно было и самому поучаствовать. Я выступал с народной песней «Полно горе горевати» и со своей авторской «На холмах Смоленской святыни». Благодарен своим коллегам из Пскова, которые предложили мне поучаствовать в фестивале. Теперь планирую приезжать каждый год, раз наше знакомство состоялось. Надеюсь и на дружеские визиты псковичей к нам, в Смоленск. Давайте дружить городами и народами!» – подчеркнул участник фестиваля Александр Устюгов из Смоленска.

Напомним, фестиваль проводится с целью сохранения и популяризации объекта нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации «Псковская традиция игры на гуслях».

Организаторами мероприятия выступают министерство культуры Псковской области, Псковский областной центр народного творчества, администрация Красногородского муниципального округа, Красногородское досуговое объединение, Платишинский сельский клуб и ТОС «Платишино».