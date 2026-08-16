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Культура

Пермские школьники выступили в Михайловском с композицией о друзьях Пушкина

Воспитанники пермского клуба старшеклассников «Союз друзей» показали музыкально-литературную композицию «Под сенью дружных муз» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Выступления состоялись на площадке за околицей мемориальной усадьбы поэта и в Тригорском, сообщили в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Спектакль пермских школьников воскресил на сцене яркие образы лицейских друзей Пушкина – Ивана Пущина, Антона Дельвига, Вильгельма Кюхельбекера. Зрители увидели, как рождалась юношеская дружба, впоследствии ставшая для поэта главной опорой в жизни.

Пермский клуб «Союз друзей» присоединился к движению доброхотов Пушкинского заповедника практически с момента своего образования в 1986 году. На протяжении почти 40 лет воспитанники клуба ежегодно приезжают в псковские пушкинские места в конце июля или в августе. Они помогают сотрудникам музея в уходе за садами и парками, а также представляют жителям и гостям Святогорья свои творческие работы – литературно-музыкальные композиции.

Среди тем, которые затрагивали пермские старшеклассники в разные годы, были страницы жизни ссыльного поэта в родовом имении, история создания его произведений, бальные традиции XIX столетия.

Свою новую композицию уральские доброхоты показали сначала на открытом воздухе, а на следующий день сценой для них стала Зелёная гостиная в господском доме в бывшем имении соседей и сердечных приятелей Пушкина в Тригорском. В музее отметили, что показы музыкально-литературной композиции «Под сенью дружных муз» завершили программу пребывания пермских школьников в заповеднике в 2026 году.

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