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Общество

Псковские выпускники показали результат по ЕГЭ лучше, чем в прошлом году – Геннадий Иойлев

Результат сдачи единого государственного экзамена среди выпускников города оценил заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«ЕГЭ, как схема итоговой аттестации, присутствует в нашей жизни уже много лет. И ежегодно она претерпевает изменения, связанные с процедурой проведения, технологическими моментами», – отметил он.

По его словам, в этом году экзамен сдали на высший балл 19 человек, тогда как в прошлом году таких выпускников было всего четыре. Также три выпускника сдали сразу два экзамена на 100 баллов.

«Средний балл у нас по всем предметам вырос. Он и так был достаточно высокий, но в этом году по всем девяти предметам, которые сдавались, средний балл вырос. Это говорит о том, что все, кто сдавал ЕГЭ, сдали его лучше, чем выпускники предыдущего года. Плюс ко всему уменьшилось количество учащихся, не преодолевших минимальный порог, – если в прошлом году их было 19, то в этом уже восемь», – заключил Геннадий Иойлев.

Ранее сообщалось, что в Псковской области почти в 2,5 раза выросло число стобалльников на ЕГЭ.

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