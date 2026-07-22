Итоги ЕГЭ и целевое обучение обсудили на «Серебряном дожде» с министром образования. Главное

22:29, 22 июля 2026, ПАИ

Министр образования Псковской области Александр Сорокин стал гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 22 июля.

Главное из эфира:

– в этом году ЕГЭ исполнилось 25 лет, экзамен доказал свою жизнеспособность. При этом за четверть века экзамен сильно изменился;

– главное в ЕГЭ – это равенство условий. Любой выпускник любой школы, любого населённого пункта России находится в равных условиях, сдаёт экзамен по единому порядку, по контрольно-измерительным материалам, разработанным по одним сценариям. Второй момент – объективность экзамена, третий – равные возможности поступления в любой вуз страны или в учреждение среднего профессионального образования;

– современные контрольно-измерительные материалы построены на проверке всех необходимых компетенций выпускника. Это задания на размышление, на проявление качеств и навыков, усвоенных в течение обучения;

– последние несколько лет Министерство просвещения РФ вело работу над тем, чтобы контрольно-измерительные материалы ЕГЭ полностью соответствовали школьной программе и единым учебникам;

– сдать ЕГЭ на высокий балл без репетитора вполне реально. «Кто такой репетитор? Это человек, который помогает заполнить пробелы в знаниях. Кому-то он действительно нужен, а кому-то нет. Всё зависит от потребностей, способностей и трудолюбия самого ученика. В моей педагогической практике были ребята, которые сдавали ЕГЭ на 90+ баллов, готовясь исключительно по школьной программе»;

– в планах – введение собеседования по истории перед сдачей ОГЭ в девятом классе как элемента допуска к государственной аттестации;

– в Псковской области в этом году ЕГЭ на 100 баллов сдали 29 выпускников (в прошлом году – 12). Трое из них получили высший балл сразу по двум предметам;

– выросло число высокобалльников – выпускников, набравших от 80 до 99 баллов. По сравнению с прошлым годом прирост составил порядка 50 человек. Больше высоких баллов получили выпускники по обществознанию, физике, химии и биологии;

– число выпускников с низкими баллами ежегодно снижается;

– средний тестовый балл вырос по большинству предметов в среднем на 5 %, по химии – более чем на 7 %;

– самым популярным предметом по выбору остаётся обществознание – его сдавали более тысячи выпускников. Однако интерес к нему постепенно снижается, тогда как растёт популярность профильной математики, физики, химии, биологии и информатики. «Это общая тенденция не только для Псковской области, но и для всей страны, связанная с повышением интереса к естественно-научным предметам»;

– возможностью пересдать ЕГЭ воспользовались 17 % выпускников (в основном по обществознанию). В результате 70 % улучшили свой результат, 18 % – ухудшили, остальные получили тот же балл;

– экзаменационная кампания в Псковской области прошла на высоком уровне. Не было ни одного удалённого с экзамена выпускника, нарушений не зафиксировано. «Это огромная заслуга образовательных организаций, классных руководителей, учителей, родителей и министерства. Мы провели большую разъяснительную работу, включая региональное родительское собрание. Благодарю СМИ за помощь в информировании о важности соблюдения порядка на экзамене»;

– Псковская область одной из первых в стране перешла на новую операционную систему при проведении ЕГЭ. С осени её начнут внедрять по всей России. «Сейчас мы делимся своим опытом с другими регионами»;

– профильные классы – это будущее образования. «В 10-й класс ученик должен приходить с чётким пониманием, зачем он это делает: чтобы окончить школу, сдать ЕГЭ и поступить в вуз. Очень важно, когда ребята заранее знают, куда будут поступать, и целенаправленно выбирают нужные предметы»;

– сегодня в школах Псковской области есть агротехнические, информационно-технологические, медицинские, психолого-педагогические, инженерные и кадетские классы. С нового учебного года открываются профильные кадетские классы со Следственным комитетом РФ. Всего в регионе работают 115 профильных классов;

– профориентационная работа в школах начинается с 6-го класса;

– на сегодняшний день выпускники заключили 160 целевых договоров на обучение. «Целевой договор – это защита и работника, и работодателя. Работодатель получает специалиста, с которым будет работать в дальнейшем, а студент – работодателя, с которым знакомится в течение всей учёбы: проходит практики, общается, получает дополнительные бонусы (повышенную стипендию, помощь с жильём). Он привыкает к работе и вникает в неё ещё до трудоустройства»;

– число целевиков растёт ежегодно. В 2024 году в педагогической сфере заключили 16 договоров на высшее образование и три – на среднее профессиональное. В 2025‑м их количество выросло до 29 и восьми соответственно. Уже этой осенью 19 выпускников, отучившихся по целевым договорам, должны пополнить штат школ Псковской области.