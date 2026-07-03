Владимир Путин напомнил об узах братской дружбы между Россией и Белоруссией

09:51, 03 июля 2026, ПАИ

Президент России Владимир Путин поздравил главу Беларуси Александра Лукашенко с Днём независимости республики. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Глава российского государства подчеркнул, что этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку связан со славным событием общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков.

Владимир Путин отметил, что узы братской дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, и сегодня остаются надёжной основой для развития союзнических российско-белорусских отношений. «Москва и Минск плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам», – подчеркнул он.

Российский лидер выразил уверенность в том, что продолжение всемерного наращивания многоплановых партнёрских связей и укрепление институтов Союзного государства позволят преодолеть любые испытания, отстоять законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее для граждан обеих стран. В завершение Путин пожелал Лукашенко здоровья и успехов, а братскому белорусскому народу – благополучия и процветания.

Напомним, 3 июля, в день освобождения в 1944 году Красной армией Минска от немецкой оккупации во время Великой Отечественной войны, в Белоруссии отмечают национальный праздник – День независимости.

Отношения России и Белоруссии имеют глубокие исторические корни, уходящие в совместную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Современная институциональная основа взаимодействия двух стран начала формироваться 2 апреля 1996 года, когда президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии.

Псковская область занимает особое место в системе российско-белорусских отношений. Президент Беларуси Александр Лукашенко выделяет Псковскую область в числе трёх ключевых регионов России по уровню взаимодействия с республикой – наряду со Смоленской и Брянской областями.

Межрегиональное сотрудничество Псковской области с Республикой Беларусь имеет официальную основу: соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве было подписано на IV Форумe регионов России и Беларуси в Москве в 2017 году. С тех пор взаимодействие между соседними регионами последовательно развивается, принимая формат регулярных двусторонних визитов. Первые Дни Псковской области в Витебске состоялись в 2023 году и вызвали яркий отклик у витебчан, а Дни Витебской области в Пскове прошли в 2022 и 2024 годах: они тоже вызвали большой интерес как у жителей, так и у предпринимательского сообщества.

В ноябре 2025 года делегация региона во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым вновь посетила Витебск – в рамках 11-го заседания рабочей группы по сотрудничеству, где обсуждались итоги и перспективы совместной работы. Экономическое взаимодействие демонстрирует устойчивую динамику: товарооборот между Псковской областью и Белоруссией ежегодно увеличивается, а стороны продолжают находить новые подходы для реализации совместных проектов.

В ходе ноябрьской встречи 2025 года была достигнута договорённость проработать вопрос организации авиасообщения между Псковом и Минском, для чего потребуется решение на уровне Союзного государства. Позднее в Министерстве транспорта РФ рассказали о перспективе запуска прямых сообщений по маршрутам Великие Луки – Полоцк, Великие Луки – Витебск и Брянск – Гомель.

На муниципальном уровне было подписано соглашение о сотрудничестве между Псковской городской Думой и Витебским городским советом депутатов. Важной составляющей взаимодействия остаётся совместное сохранение исторической памяти: в рамках визитов делегации возлагают цветы к мемориалам советских воинов-освободителей.

В середине мая 2026 года Псков на несколько дней оказался в центре союзной повестки: регион принял официальную делегацию Республики Беларусь во главе с главой администрации президента Дмитрием Крутым. Ключевой экономический сигнал прозвучал на пресс-подходе. Дмитрий Крутой заявил, что по итогам 2026 года товарооборот между Беларусью и Псковской областью может достичь 200 млн долларов.

О новых инициативах в рамках развития Союзного государства губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в Пскове. Так, Псковская область предложила ввести кешбэк для белорусских туристов.

Отдельный блок переговоров – инфраструктура и стройка. Крутой прямо заявил о готовности белорусских компаний заходить в дорожное строительство, участвовать в проектах по обращению с отходами и газификации Псковской области.

Позднее, с 25 по 27 июня 2026 года в Минске прошёл XIII Форум регионов Беларуси и России. Ключевой темой форума стало экономическое взаимодействие как основа устойчивого развития Союзного государства. На выставочной площадке Минского международного выставочного центра BELEXPO Псковская область представила десятки предприятий – от сыроварен и кондитерских производств до швейных фабрик и туристических организаций. В состав делегации вошли производители, чья продукция вызвала устойчивый потребительский интерес у минчан. На форуме также было подписано соглашение о приграничном сотрудничестве между Островским муниципальным округом Псковской области и Глубокским районом Витебской области.

По итогам форума на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 2 июля запустили радиомарафон «Наше. Псковское», в рамках которого участники региональной делегации делились впечатлениями о работе на выставке.