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Бесплатные занятия для будущих мам начнутся в Псковском перинатальном центре 7 сентября

Псковский клинический перинатальный центр приглашает будущих мам на бесплатный курс подготовки к родам «Школа материнства». Новый поток занятий стартует 7 сентября, сообщили ПАИ в центре.

Фото: ПАИ

Участницы смогут получить практические знания от специалистов перинатального центра, узнать больше о подготовке к родам, послеродовом восстановлении, грудном вскармливании и уходе за новорожденным. Также на занятиях расскажут о современных видах анестезии в акушерстве, вакцинации малышей, социальных выплатах и профилактике стресса.

Отдельные занятия будут посвящены партнерским родам – специалисты расскажут, как партнер может поддержать женщину в этот важный период.

Занятия пройдут в конференц-зале перинатального центра.

7 сентября, 15:30 – «Подготовка к родам», врач – акушер-гинеколог Антонова Е. С.

8 сентября, 16:15 – «Роды», врач – акушер-гинеколог Петрова Н. И.

9 сентября, 13:00 – «Сервисные роды», начальник коммерческого отдела Козлова Д. П., и «Встреча с фотографом», фотограф Шкрабова Е. В.

9 сентября, 14:30 – «Послеродовый период», врач – акушер-гинеколог Ковалева Е. Ю.

10 сентября, 15:00 – «Виды анестезии в акушерской практике», врач – анестезиолог-реаниматолог Бобров С. А.

11 сентября, 14:30 – «Вакцинация новорожденных», врач-эпидемиолог Красноселова Е. О.

11 сентября, 15:30 – «Грудное вскармливание и питание кормящей мамы», консультант по грудному вскармливанию Васильева Р. Н.

Продолжится курс на следующей неделе.

14 сентября, 13:00 – «Стресс – способы профилактики», психолог Сымитка В. В.

15 сентября, 14:00 – «Социальные выплаты», социальный работник Журавлева А. В.

Чтобы записаться на занятия, необходимо написать в личные сообщения группы перинатального центра и указать Ф. И. О. и предполагаемую дату родов (ПДР).

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