В Псковской области 2 сентября проверят систему оповещения населения
В среду, 2 сентября, в Псковской области пройдет плановая проверка готовности региональной системы оповещения населения. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.
В 08:00 в области включат электросирены, мощные акустические системы и громкоговорители. В 12:00 в Пскове и Великих Луках дополнительно проверят работоспособность средств оповещения, установленных в местах массового пребывания людей.
«Такие проверки проводятся в регионе регулярно, чтобы обеспечить исправность работы оборудования», – отметил Михаил Ведерников.
Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие во время проведения проверки.
«Это событие, которого ещё не было»: митрополит Матфей о принесении десницы святителя Спиридона в Псков
Сенатор РФ Алексей Наумец – гвардейцам-десантникам: Вы опора и надёжный щит нашего Отечества