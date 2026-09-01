В Псковской области 2 сентября проверят систему оповещения населения

12:28, 01 сентября 2026, ПАИ

В среду, 2 сентября, в Псковской области пройдет плановая проверка готовности региональной системы оповещения населения. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

В 08:00 в области включат электросирены, мощные акустические системы и громкоговорители. В 12:00 в Пскове и Великих Луках дополнительно проверят работоспособность средств оповещения, установленных в местах массового пребывания людей.

«Такие проверки проводятся в регионе регулярно, чтобы обеспечить исправность работы оборудования», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие во время проведения проверки.