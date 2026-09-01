Шквалистый ветер обрушится на Псковскую область в ближайшие три часа

20:23, 01 сентября 2026, ПАИ

Шквалистый ветер прогнозируют в Псковской области в ближайшие три часа сегодня, 1 сентября. Сообщение об этом опубликовали в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону в мессенджере MАХ.

«При грозе ожидается шквал с порывами 15–20 метров в секунду по Псковской области в ближайшие три часа. Будьте внимательны и осторожны, телефон экстренных служб – 112», – говорится в сообщении.

По данным Псковского гидрометцентра, в ночные часы 2 сентября в большинстве районов ожидаются ливни и грозы, местами очень сильный дождь и сильный ливень, днём осадки будут кратковременными, в отдельных районах возможна гроза. Температура в области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём – от +16 до +21.