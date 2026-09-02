Самолёт – хорошо, пароход – хорошо

09:18, 02 сентября 2026, ПАИ

До конца года Правительство России планирует утвердить обновленную комплексную программу развития авиапромышленности, заявил в преддверии ВЭФ-2026 первый вице-премьер Денис Мантуров. Кроме того, в ближайшие 10 лет существенное обновление ждет и водный транспорт. Почему это важно для страны в целом и для таких регионов, как Псковская область, в частности?

Обновление воздушного и водного транспорта рассматривать как отраслевую задачу или ответ на внешние ограничения – это довольно узкий подход. В более широком смысле речь идёт о создании новой инфраструктуры экономической связанности страны, без которой невозможно устойчивое развитие регионов, расширение внутреннего рынка и рост внутреннего туризма.

В ближайшее время будет подписан новый контракт на поставку очередной партии отечественных самолётов, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. До конца года ожидается принятие обновлённой комплексной программы развития авиационной промышленности, которая определит параметры работы отрасли на перспективу. Параллельно государство наращивает планы по гражданскому судостроению: в течение десяти лет предполагается обновить около 500 судов классов «река» и «река-море». Для новой лизинговой программы Фонда развития промышленности, призванной поддержать строительство флота, на ближайшие три года предусмотрено более 44,6 млрд рублей.

На первый взгляд эти решения относятся к разным сферам – авиастроению и судостроению. Но экономическая логика у них общая. Россия имеет огромную территорию, при этом значительная часть хозяйственной, деловой и туристической активности концентрируется вокруг нескольких крупнейших агломераций. Для регионов расстояние до федерального центра, крупного аэропорта или морского порта часто измеряется не километрами, а временем, стоимостью поездки и количеством пересадок. Именно транспортная доступность в итоге определяет, насколько территория включена в общероссийскую экономику.

От размера парка самолетов, технического состояния и структуры зависит маршрутная сеть. Когда у перевозчиков ограничены возможности, они вынуждены концентрировать самолёты на наиболее доходных направлениях – прежде всего между крупными городами и крупнейшими аэропортами. Региональные маршруты в такой модели оказываются уязвимыми: они зависят от сезонного спроса, субсидий, наличия свободных бортов и готовности аэропортов принимать рейсы. Пскову эта история знакома.

Поставка новых российских самолётов может изменить эту ситуацию, если будет сопровождаться продуманной маршрутной политикой. Дополнительный воздушный флот создаёт возможность не только наращивать частоту уже существующих рейсов, но и открывать направления, которые прежде не доходили до стадии коммерческого запуска. Особенно это касается прямых перелётов между регионами, минуя московский авиационный узел.

Для пассажира разница между прямым рейсом и маршрутом с пересадкой принципиальна. Пересадка увеличивает не только время в пути, но и неопределённость: риск задержки, потеря стыковки, необходимость ночёвки, дополнительные расходы. Для туристической поездки на два-три дня такой маршрут часто делает направление экономически бессмысленным. Поэтому развитие региональной сети маршрутов – это фактически инструмент перераспределения туристического и делового спроса по стране.

Однако одного выпуска самолётов недостаточно. Новая техника станет реальным фактором роста только при наличии нескольких условий. Например, предсказуемой системы субсидирования социально значимых и межрегиональных рейсов, а также достаточного числа пилотов, инженерно-технических специалистов и наземного персонала. И конечно, модернизации аэродромов, терминалов, навигационного оборудования и систем обслуживания пассажиров. Тут снова вспомним пример Пскова, чей аэропорт получил обновленное навигационное оборудование, а инвестор при поддержке правительства региона построил новый терминал прилета. А с появлением новых самолетов региональная авиасеть сделает неизбежный рывок вперед.

На стыке промышленной, транспортной и туристической политики возникает главный эффект. Если самолёты выпускаются, но не находят устойчивого применения на маршрутах, отрасль получает формальный показатель производства без полноценной отдачи для экономики. Если же поставки самолетов увязаны с развитием аэропортов, маршрутной сетью, туристическими продуктами и инвестициями в гостиничную инфраструктуру, каждый новый рейс может работать на рост нескольких отраслей одновременно. Впрочем, сперва давайте дождемся этих новых самолетов.

Иногда развитие внутренней авиации объясняют только туристическим спросом. Это понятный, но неполный подход. Развитая маршрутная сеть нужна не только отдыхающим. Он работает для деловых поездок, медицинских консультаций, образовательных программ, культурных обменов, участия в выставках и соревнованиях, посещения родственников.

Для бизнеса сокращение времени в пути снижает транзакционные издержки. Предпринимателю или инвестору проще рассматривать проект в регионе, если его можно посетить за один рабочий день, а не превращать деловую поездку в сложную логистическую операцию. В конечном счёте речь идёт о снижении так называемой «стоимости расстояния». Географическое положение региона невозможно изменить, но можно уменьшить цену удалённости – в деньгах, времени и организационных усилиях. Для страны с большой территорией это один из ключевых факторов выравнивания возможностей между центром и периферией.

Для Пскова, как и для других регионов с сильным культурным наследием, новая транспортная повестка может стать возможностью выйти за пределы привычной зависимости от двух столиц. Прямые и регулярные внутренние авиарейсы способны открыть регион для новой аудитории, продлить туристический сезон и увеличить доходы локального бизнеса. Новые самолёты и суда сами по себе не гарантируют экономического прорыва. Однако они могут стать его необходимой инфраструктурой. Так что – только вперед!