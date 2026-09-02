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Экономика

Завод холодильного оборудования в Пскове посетила гендиректор Федерального центра компетенций

ООО «Элементум» в Пскове посетила в рамках рабочего визита в регион генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций» Светлана Горчакова вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сегодня, 2 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Предприятие занимается производством промышленного холодильного и морозильного оборудования. Гостей сопроводили министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев и генеральный директор ООО «Элементум» Александр Куц.

Первая задача, которая стояла перед предприятием, – это увеличение производительности, так как были некоторые сложности. В этом году уже есть улучшения и экономический эффект, объём выручки во втором полугодии растёт.

Светлана Горчакова задала вопрос о внедрении роботизации. Пока от этой идеи на предприятии отказались из-за особенностей заказов, однако эти технологии тестируются при пайке.

Гендиректор рассказал об истории предприятия, а также провёл экскурсию по цеху металлообработки, продемонстрировал производственную линию по изготовлению торгового холодильного оборудования и линию по изготовлению теплообменного оборудования. Также Михаил Ведерников и Светлана Горчакова осмотрели производственную линию по изготовлению центральных холодильных машин.

Цех металлообработки – один из самых важных, здесь при диагностике выявили большие потери материалов. Не всегда верно выбирали скорость оборудования. Но после анализа нашлось решение этой проблемы.

Также делегация осмотрела цех, где устанавливается необходимая автоматика, панели вентиляции. После пайки изделия проверяют на герметичность.

Федеральный центр компетенций, по словам гендиректора Александра Куца, очень помог с точки зрения информации о том, как правильно выстраивать процессы. На «Элементуме» провели заседания, где сами работники предложили идеи по развитию. Всего было рассмотрено порядка 27 предложений, часть из которых ушла на доработку, а порядка семи приняли сразу и уже получили экономический эффект. Всего на предприятии сейчас трудятся более 250 человек.

Ранее сообщалось, что более двух тысяч псковичей стали участниками федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. В рамках него состоялись профтуры на предприятия: 28 студентов посетили завод холодильного оборудования «Элементум», где ознакомились с производственными цехами, лабораторией контроля качества и полным циклом выпуска продукции.

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