Возможности единой карты псковича обсудят в новом выпуске «Среды обитания»

12:44, 02 сентября 2026, ПАИ

Детали проекта «Единая карта псковича» станут главной темой нового выпуска программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 2 сентября. О старте проекта накануне сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Гостем программы станет управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец. Сбер – один из банков-эмитентов единой карты псковича (ЕКП).

Какие сервисы будут доступны для владельцев карты ЕКП? Для кого она предназначена? Почему с ЕКП жителям Псковской области теперь будет выгодно посещать соседние регионы? Что даст проект ЕКП – карты для школьника – детям и их родителям? Как можно будет следить за тем, что ест в школьной столовой ваш ребенок? Как и где можно заказать ЕКП? Чем ЕКП выгодна для бизнеса, который подключится к проекту?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».