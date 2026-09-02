Эксперты представили псковским промышленникам действенные способы ускорить запуск инвестпроектов

13:26, 02 сентября 2026, ПАИ

Сессия, посвящённая вопросам финансирования инвестиционных проектов, состоялась в рамках региональной стажировки руководителей промышленных предприятий в Пскове 27 августа. Участникам встречи представили актуальные механизмы льготного кредитования, инструменты государственной поддержки и возможности привлечения федеральных ресурсов для модернизации производства, сообщили ПАИ организаторы.

В ходе мероприятия руководители ведущих промышленных предприятий Псковской области ознакомились с условиями отбора проектов, требованиями к заёмщикам, этапами подачи заявок и ключевыми параметрами финансовых моделей.

В числе экспертов, выступивших перед участниками стажировки, – представители федерального Фонда развития промышленности (ФРП), которые рассказали о действующих программах льготного кредитования, реализуемых по поручению Правительства РФ и Минпромторга России. Средства в рамках этих программ предоставляются на закупку оборудования, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и организацию новых производств. Приоритет отдаётся проектам с высоким мультипликативным эффектом для региональной экономики.

Отдельное внимание в рамках сессии уделили механизмам софинансирования с субъектами РФ, что позволяет предприятиям Псковской области снижать кредитную нагрузку и ускорять запуск инвестиционных проектов.

Ранее сообщалось, что механизмы грантовой поддержки технологических компаний представил Центр поддержки инжиниринга и инноваций в рамках региональной стажировки руководителей промышленных предприятий. Помимо этого, производителям в Псковской области рассказали о мерах господдержки в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации».