Чемпионат и первенство Псковской области по скалолазанию пройдут 24 октября
Чемпионат и первенство Псковской области по скалолазанию в дисциплине «трудность» пройдут в псковском парке «Простория» 24 октября. Об этом сообщает Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Псковской области.
Соревнования проведут в два раунда – квалификация и финал. Квалификационный раунд пройдёт на двух открытых трассах, а финал – на одной закрытой. Лимит времени на прохождение трасс составит шесть минут.
Открытие соревнований состоится в 10:50. Старт квалификации намечен на 11:30, а финала – на 16:00.
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