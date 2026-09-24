Чемпионат и первенство Псковской области по скалолазанию пройдут 24 октября

15:12, 24 сентября 2026, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по скалолазанию в дисциплине «трудность» пройдут в псковском парке «Простория» 24 октября. Об этом сообщает Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Псковской области.

Соревнования проведут в два раунда – квалификация и финал. Квалификационный раунд пройдёт на двух открытых трассах, а финал – на одной закрытой. Лимит времени на прохождение трасс составит шесть минут.

Открытие соревнований состоится в 10:50. Старт квалификации намечен на 11:30, а финала – на 16:00.