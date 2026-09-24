Псковский футболист Мастерной перешёл из «Матч ТВ» в Broke Boys

15:38, 24 сентября 2026, ПАИ

Уроженец Пскова Владислав Мастерной перешёл из медиакоманды «Матч ТВ» в Broke Boys. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Оба клуба выступают в Кубке Медиалиги. Мастерной провёл за «Матч ТВ» четыре матча, не отметившись результативными действиями. «Ты был в команде совсем недолго, но стал душой раздевалки и на собственном примере показывал, как важна поддержка партнёров», – отметили в «Матч ТВ».

Последним профессиональным клубом Владислава Мастерного был «СКА-Хабаровск», откуда он ушёл в апреле этого года.