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Спорт

Псковский футболист Мастерной перешёл из «Матч ТВ» в Broke Boys

Уроженец Пскова Владислав Мастерной перешёл из медиакоманды «Матч ТВ» в Broke Boys. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Владислав Мастерной. Фото: пресс-служба «Матч ТВ»

Оба клуба выступают в Кубке Медиалиги. Мастерной провёл за «Матч ТВ» четыре матча, не отметившись результативными действиями. «Ты был в команде совсем недолго, но стал душой раздевалки и на собственном примере показывал, как важна поддержка партнёров», – отметили в «Матч ТВ».

Последним профессиональным клубом Владислава Мастерного был «СКА-Хабаровск», откуда он ушёл в апреле этого года.

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