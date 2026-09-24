Пскович участвует в чемпионате России по фиджитал-спорту

16:24, 24 сентября 2026, ПАИ

Пскович Арсений Тимофеев принимает участие в чемпионате России по фиджитал-спорту, который проходит на федеральной территории «Сириус» до 25 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации фиджитал-спорта Псковской области.

Всего в соревнованиях участвуют более 600 спортсменов из 40 регионов страны.

Арсений Тимофеев борется за медали в дисциплине «ритм-симулятор» (Just Dance).