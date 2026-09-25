Сирень зацвела в Себеже в конце сентября

11:29, 25 сентября 2026, ПАИ

Сирень зацвела в Себеже в конце сентября. Фотографию цветущего куста сделала Светлана Абраменкова, сообщили ПАИ в редакции газеты «Призыв».

Случаи повторного цветения растений в Псковской области фиксировались и ранее. В сентябре 2025 года в Пскове повторно зацвела сирень – тогда специалисты связывали это с аномально тёплой осенью. Аналогичные случаи отмечались ранее и в других муниципалитетах, где осенью распускались яблони и вишни.

В октябре 2024 года в Пушкиногорском районе зацвели сирень и морозники («роза Христа»). В этом же году в редакцию прислали фотографию созревшей в октябре клубники. Жителей Новоржевского района тогда тоже продолжал радовать собственный урожай. В теплицах у них была новая партия огурцов, несмотря на октябрьское похолодание.