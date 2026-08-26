Пешеходный переход с нейросетью устроили в Печорском районе
Умный пешеходный переход с системой iCrosswalk заработал у школы в Печорском районе, сообщили ПАИ в «Псковавтодоре».
Система оснащена видеодетекторами и нейросетью, которые анализируют траекторию движения пешехода. Если человек направляется к переходу, над дорогой загорается табло «Пешеход», а светящиеся знаки привлекают внимание водителей. «iCrosswalk видит пешехода ещё до того, как тот ступит на «зебру», – отметили специалисты.
В тёмное время суток включается контрастная подсветка «зебры» и на асфальт проецируется красный круг с надписью «Внимание», что делает пешехода заметным даже в дождь или туман.
Кроме того, у школы обустроили современную автобусную остановку с павильоном для ожидания школьного автобуса. В «Псковавтодоре» подчеркнули, что проект направлен на обеспечение безопасности детей на дороге и спокойствие родителей.
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