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Общество

Пешеходный переход с нейросетью устроили в Печорском районе

Умный пешеходный переход с системой iCrosswalk заработал у школы в Печорском районе, сообщили ПАИ в «Псковавтодоре».

  • Современный пешеходный переход с проекцией на асфальт установили рядом со школой в Печорском районе
    Фото: «Псковавтодор»
  • Современный пешеходный переход с проекцией на асфальт установили рядом со школой в Печорском районе
    Фото: «Псковавтодор»
  • Современный пешеходный переход с проекцией на асфальт установили рядом со школой в Печорском районе
    Фото: «Псковавтодор»
  • Современный пешеходный переход с проекцией на асфальт установили рядом со школой в Печорском районе
    Фото: «Псковавтодор»

Система оснащена видеодетекторами и нейросетью, которые анализируют траекторию движения пешехода. Если человек направляется к переходу, над дорогой загорается табло «Пешеход», а светящиеся знаки привлекают внимание водителей. «iCrosswalk видит пешехода ещё до того, как тот ступит на «зебру», – отметили специалисты.

В тёмное время суток включается контрастная подсветка «зебры» и на асфальт проецируется красный круг с надписью «Внимание», что делает пешехода заметным даже в дождь или туман.

Кроме того, у школы обустроили современную автобусную остановку с павильоном для ожидания школьного автобуса. В «Псковавтодоре» подчеркнули, что проект направлен на обеспечение безопасности детей на дороге и спокойствие родителей.

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