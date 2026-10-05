Михаил Ведерников обсудил развитие спорта в регионе с депутатом Госдумы Антоном Морозом

19:34, 05 октября 2026, ПАИ

Итоги минувших выборов и порядок дальнейшего взаимодействия с правительством Псковской области и представительством региона в Москве обсудили губернатор Михаил Ведерников и депутат Государственной Думы IX созыва Антон Мороз. Об этом глава региона сообщил в своём канале в мессенджере МАХ.

Михаил Ведерников поздравил Антона Мороза с избранием, подчеркнув, что убедительная победа «Единой России» в Псковской области обеспечила региону сильное, достойное представительство в федеральном парламенте. Кроме того, высокая явка показала, насколько жителям Псковской области важно, чтобы регион уверенно развивался.

«В Государственной Думе Антон Михайлович вошёл в состав комитета по физической культуре и спорту. Для нас это стратегическое направление: мы активно модернизируем спортивную инфраструктуру и уделяем особое внимание созданию условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для ветеранов СВО», – отметил губернатор.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу создания центра адаптивной физической культуры и спорта.

«Рассчитываю, что депутаты, представляющие регион на федеральном уровне, активно включатся в реализацию и продвижение этого масштабного проекта», – сказал глава региона и добавил, что Антон Мороз, сложив полномочия депутата Псковской городской Думы, намерен продолжать все начатые проекты, в том числе по линии движения ТОС.