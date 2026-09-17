Центр адаптивного спорта планируют построить в Псковской области в 2027 году

09:52, 17 сентября 2026, ПАИ

Строительство крупного специализированного центра адаптивного спорта планируется в Псковской области в 2027 году. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников рассказал в программе Юлии Барановской «Губернатор без галстука».

«На следующий год планируем строительство хорошего, полноценного, большого спортивного центра», – сказал он во время посещения вместе с телеведущей действующей площадки для адаптивных тренировок.

Здесь установлены тренажеры для восстановления после ранений и разработаны специальные программы занятий. Михаил Ведерников отметил, что вопрос оснащения нового объекта дополнительно прорабатывался с Минспортом России.

Ранее сообщалось, что центр адаптивной физической культуры и спорта планируется развивать на двух площадках – в Пскове и Печорах, а основной объем строительных работ намечен на 2027 год. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Михаил Ведерников докладывал 10 сентября. Вопрос также обсуждался с вице-премьером Дмитрием Чернышенко и главой Минспорта Михаилом Дегтяревым.

Напомним, Михаил Ведерников был избран губернатором Псковской области 9 сентября 2018 года. 17 сентября исполняется восемь лет со дня его официального вступления в должность главы региона.