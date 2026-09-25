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Политика

Александр Козловский и Антон Мороз избраны депутатами Госдумы

Центральная избирательная комиссия РФ на заседании в пятницу, 25 сентября, утвердила результаты выборов в Государственную Думу, которые завершились 20 сентября. Члены ЦИК подписали протокол об утверждении результатов выборов депутатов Госдумы девятого созыва.

«Единая Россия» по итогам думских выборов получает 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17, «Родина» – 1, мандаты также получают четыре самовыдвиженца, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Данные ЦИК России

29 сентября избранным депутатам Госдумы официально вручат удостоверения.

Отметим, депутатом Госдумы по одномандатному округу вновь избран секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Александр Козловский. Фото: ПАИ

Напомним, Александр Козловский представляет Псковскую область в Государственной Думе с 2016 года. В 2021 году он также одержал победу по одномандатному округу № 150. В сентябре 2026 года на выборах в Госдуму девятого созыва Козловский вновь баллотировался по Псковскому одномандатному округу от «Единой России».

Антон Мороз. Фото: ПАИ

Кроме того, по общему партийному списку от «Единой России» депутатом Госдумы избран экс-депутат Псковской гордумы Антон Мороз.

Антон Мороз – экс-депутат Псковской городской Думы по округу № 3, секретарь регионального отделения партии по идеологической работе. В июне 2026 года он вошёл в состав региональной группы № 39 от Ленинградской и Псковской областей как кандидат в Госдуму от «Единой России». По итогам выборов он избран депутатом Госдумы по общему партийному списку. В связи с переходом в федеральный парламент Мороз досрочно сложил полномочия депутата гордумы.

Добавим, что явка на выборы в Госдуму составила 59,8 %, проголосовали 67 448 094 человека.

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