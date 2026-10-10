«Ока» сбила женщину на перекрёстке в Великих Луках
Автомобиль «Ока» наехал на пешехода возле дома № 79 на Октябрьском проспекте в Великих Луках, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
В результате пострадала 52-летняя женщина, её госпитализировали.
На месте ДТП работают спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
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