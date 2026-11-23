Более семи миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

17:45, 23 ноября 2026, ПАИ

Более семи миллионов рублей похитили телефонные и интернет-мошенники у жителей Псковской области. Жертвами аферистов стали граждане из Великих Лук, Струг Красных и Бежаниц. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, злоумышленники связывались с гражданами по телефону и через мессенджеры. Они представлялись менеджерами и обещали дополнительный заработок в интернете за счёт выгодных инвестиций.

Обманутые граждане обратились в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В полиции напоминают, что нельзя доверять незнакомцам, обещающим быстрый и гарантированный доход. Кроме того, не следует переводить деньги на неизвестные счета, а также запрещено сообщать посторонним реквизиты банковских карт и коды из СМС. При подозрительных звонках нужно немедленно прекращать разговор.