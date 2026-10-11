Участники СВО и их семьи смогут бесплатно посетить усадьбы Пушкинского заповедника

22:22, 11 октября 2026, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» традиционно участвует во всероссийской акции «Музейная неделя», инициированной Министерством культуры России. В ходе акции с 13 по 18 октября участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать различные экспозиции и программы.

«В рамках нынешней Музейной недели наши сотрудники проведут для гостей специальные экскурсии по мемориальным усадьбам «Михайловское», «Петровское», «Тригорское», по «Пушкинской деревне» и Музею-мельнице в деревне Бугрово», – сообщили ПАИ в Пушкинском заповеднике.

Кроме того, адресатов акции 17 октября ждут в научно-культурном центре «Михайловского» (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) на I Псковском открытом молодёжном фестивале речевых спектаклей «От михайловских рощ до донецких степей. Поэзия как путь к Родине» и на литературном вечере «Музыка поэзии». Подробности об этих событиях (зал в НКЦ, время начала и продолжительность, возрастные рекомендации для слушательской аудитории и прочее) можно найти на официальном сайте Пушкинского заповедника в разделе «Календарь событий → Октябрь» под соответствующими названиями. И, наконец, 17 и 18 октября в парке музея-усадьбы «Михайловское» участники СВО и члены их семей смогут побывать на арт-экскурсии «Друзья мои, прекрасен наш союз!», которую подготовил и проведёт петербургский артист театра и кино, лауреат премии «Овация» Михаил Драгунов.

Как уточнили в музее, бесплатные билеты можно получить в кассе учреждения. Для этого участникам СВО необходимо предъявить подтверждающий их статус документ, а членам их семей – любые документы об их родстве с бойцами.

«Напомним, что участники специальной военной операции и члены их семей всегда, а не только в рамках акции «Музейная неделя», имеют право на бесплатное посещение всех объектов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», а также наших интерактивных и культурно-образовательных программ», – особо подчеркнули в учреждении.