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Общество

Профориентация стала темой программы «Оглавление». Главное

Министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова, министр молодёжной политики региона Дмитрий Яковлев и старший координатор по организации мероприятий направления профессионального развития президентской платформы «Россия – страна возможностей» Юлия Ильяшенко стали гостями программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 13 октября.

Главное из эфира:

– в Псковской области сохраняется низкий уровень зарегистрированной безработицы и растёт уровень занятости населения. Одновременно работодатели испытывают высокую кадровую потребность, прежде всего замещающую: сотрудников необходимо заменять после выхода на пенсию и по другим причинам выбытия с рынка труда;

– кадровая ситуация прогнозируется на ближайшие семь лет в рамках национального проекта «Кадры»;

– одним из ключевых источников будущих трудовых ресурсов власти считают молодёжь, поэтому акцент делают на профориентации и ранней карьерной навигации;

профориентационная работа должна начинаться ещё в школе, поскольку многие выпускники не понимают, какую профессию и образовательную траекторию выбрать;

– в фокусе внимания не только школьники и студенты, но и работающая молодёжь, которая находится в начале профессионального пути;

– министерство молодёжной политики и министерство труда Псковской области намерены развивать взаимодействие с предприятиями, в том числе создавать на их базе молодёжные советы;

– 15–16 октября в Пскове и Великих Луках проведут День профразвития и форум «Найди себя в Псковской области». В Пскове программа больше ориентирована на школьников и студентов, в Великих Луках – на работающую молодёжь;

исследование, подготовленное ко Дню профразвития, изучает ожидания молодёжи и работодателей, а также причины, которые могут мотивировать студентов возвращаться в районы области или оставаться в Пскове. В опрос включили обучающихся в Пскове студентов из региональных муниципалитетов, а также уроженцев Псковской области, получающих образование в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Смоленске;

– один из выявленных дисбалансов – это то, что работодатели и молодые соискатели нередко ищут друг друга на разных площадках. Молодёжь активнее использует для поиска работы соцсети и личные страницы, тогда как работодатели не всегда размещают вакансии в этих каналах;

– эксперты считают, что работодателям важно развивать HR-бренд в социальных сетях, показывая реальные условия труда, соцпакет, коллектив и карьерные возможности;

– молодые специалисты иначе относятся к смене работы: для них переход через год ради нового опыта может быть нормальной карьерной стратегией, а не тревожным сигналом;

– работодателям предлагают учитывать особенности разных поколений и адаптировать к ним подходы к найму, мотивации и удержанию сотрудников;

– на выставке работодателей в рамках Дня профразвития компании не просто будут рассказывать о себе, но и представят интерактивные форматы, стажировки, вакансии и материалы для соискателей;

– в мероприятии участвуют не только промышленные предприятия, но и государственные, муниципальные, бюджетные структуры, включая таможню и МЧС;

– формат «быстрых карьерных свиданий» предполагает пятиминутное личное общение работодателя и кандидата; при взаимном интересе организаторы передадут сторонам контакты;

– работодателей для «быстрых свиданий» подбирали с учётом наличия конкретных вакансий, стажировок и вариантов временной занятости для школьников и студентов. По опыту подобных мероприятий в Удмуртии после карьерных свиданий около 30 участников позднее трудоустроились на завод «Калашников»;

– участникам предложат бесплатные карьерные консультации с федеральными и региональными экспертами по вопросам резюме, самопрезентации, собеседования и карьерного плана;

– в образовательной программе планируют обсудить портфолио, личное позиционирование, партнёрство, финансовую грамотность и применение искусственного интеллекта в работе;

– участникам советуют воспринимать свои соцсети как часть профессионального портрета: работодатели могут изучать цифровой след кандидата, а студентам стоит показывать там учебные, волонтёрские, спортивные и другие полезные активности.

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