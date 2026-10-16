Как не пропустить рак груди, обсудили в программе «Анамнез». Главное

20:09, 16 октября 2026, ПАИ

Гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) стал ведущий онколог-маммолог, врач-хирург Псковского областного клинического онкодиспансера Сергей Калиновский. Речь шла о здоровье молочной железы.

Главное из эфира: