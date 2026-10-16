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Общество

Как не пропустить рак груди, обсудили в программе «Анамнез». Главное

Гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) стал ведущий онколог-маммолог, врач-хирург Псковского областного клинического онкодиспансера Сергей Калиновский. Речь шла о здоровье молочной железы.

Главное из эфира:

  • количество случаев рака молочной железы увеличивается из-за более ранней диагностики, тогда как количество раковых опухолей в популяции остаётся неизменным;
  • в Псковской области ежегодно выявляется более 400 случаев первичного рака;
  • основная группа риска – женщины в возрасте 60+;
  • главная причина возникновения рака груди – гормональные нарушения, генетические факторы;
  • приём оральных контрацептивов и гормонозамещающей терапии как предотвращает заболевание, так и может стать причиной рака; главное – приём под наблюдением гинеколога и маммолога;
  • кормление грудью отчасти профилактирует появление рака молочной железы;
  • в молодом возрасте информативнее УЗИ молочной железы из-за её плотности, а после 40 лет показана маммография;
  • маммография раз в два года после 40 лет, еженедельное самоисследование груди и уменьшение стресса и вредных привычек – три главных правила в профилактике рака молочной железы.
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