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Леший, «ерофеич» и первые холода: о народных приметах на 17 октября

Память священномученика Иерофея, жившего в Афинах в I веке, отмечают сегодня, 17 октября. Как пишет calend.ru, в христианство его вместе с Дионисием Ареопагитом, память которого совершается накануне, обратил апостол Павел. Он же посвятил Иерофея, бывшего на тот момент членом афинского ареопага, в сан епископа. По преданию, оба епископа – Иерофей и Дионисий – присутствовали при погребении Девы Марии. Позже святой Иерофей погиб от рук язычников и вошёл в историю как мученик.

Фото: ПАИ

«С Ерофея и зима шубу надевает», – говорили на Руси, замечая, что «с Ерофея холода сильнее». Некоторые добавляли: «На Ерофея один «ерофеич» душу греет» (так называли крепкую настойку на душистых травах).

Традиционный рецепт «ерофеича» включал мяту, анис, зверобой, душицу, тимьян, донник, майоран, тысячелистник и полынь. Все эти травы заливали водкой и оставляли на 10–12 дней в тёплом месте. Говорили, что такая настойка вызывает аппетит и лечит некоторые недуги.

В народе верили, что на Ерофея по лесам бродят лешие, громко кричат, хлопают в ладоши и хохочут. Такое «веселье» продолжается до следующего утра: с первыми петухами лесные духи проваливаются под землю, чтобы вновь выскочить наружу уже весной. В этот день в лес старались не ходить даже при крайней нужде.

«Леший не родной брат: переломает косточки не хуже медведя», – говорили люди.

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