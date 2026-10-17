Михаил Ведерников обсудил с Александром Козловским итоги выборов и планы на будущее

12:58, 17 октября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с секретарём регионального отделения «Единой России», депутатом Госдумы Александром Козловским итоги избирательной кампании и планы на будущее. Об этом глава региона сообщил в своём канале в мессенджере MAX.



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX





По словам губернатора, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области прошли при высокой явке, партия получила достойные результаты.

«Александр Николаевич уверенно победил в одномандатном округе, а поддержка избирателей списка «Единой России» обеспечила партии ещё один мандат в Государственной Думе», – отметил губернатор.

На выборах в областное Заксобрание во всех 13 одномандатных округах победу одержали кандидаты «Единой России». Ещё восемь мандатов партия получила благодаря итогам голосования за списки.

Александр Козловский продолжит работать в комитете Госдумы по промышленности и торговле. Как отметил Михаил Ведерников, для региона это открывает дополнительные возможности для плотного взаимодействия с Минпромторгом РФ и участия предприятий в федеральных программах поддержки.

В Псковской области реализуются крупные проекты в сфере импортозамещения, энергетики, электротехники и высоких технологий. Активное содействие депутатов федерального уровня станет важным фактором для их успешного продвижения, подчеркнул губернатор.