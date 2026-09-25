Избирком зарегистрировал 13 избранных по партийным спискам депутатов Заксобрания Псковской области

12:25, 25 сентября 2026, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области зарегистрировала 13 избранных по партийным спискам депутатов Законодательного Собрания восьмого созыва. Решение принято на заседании облизбиркома сегодня, 25 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

В начале заседания утвердили повестку. Секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук отметил, что депутатам представили документы об освобождении от обязанностей, которые не могут быть совместимы.

Затем члены комиссии приняли решение о регистрации депутатов в региональный парламент:

от «Единой России» – Наталья Мельникова, Борис Елкин, Татьяна Фомченкова, Евгений Шумайлов, Павел Гомон, Оксана Лазарева, Олег Савельев и Дмитрий Быстров;

от КПРФ – Пётр Алексеенко и Дмитрий Михайлов;

от ЛДПР – Антон Минаков;

от «Новых людей» – Игорь Романов;

от «Справедливой России» – Наталья Тудакова.

Зарегистрированным депутатам, избранным по единому избирательному округу, выдадут удостоверения по итогам избрания.

Председатель облизбиркома Игорь Сопов поблагодарил членов избирательной комиссии за проделанную работу и аппарат избирательной комиссии. «Нет ни одной жалобы, претензии. Политические партии также не высказали своих замечаний. Нам ещё предстоит подводить итоги, сделать финансовый отчёт и провести аналитическую работу», – сказал он.

Напомним, выборы в Заксобрание региона проходили по смешанной системе – партийным спискам и одномандатным округам. Собрание будет сформировано из 26 депутатов: 13 избирались в одномандатных округах, ещё 13 – по спискам политических партий.

Отметим, что 2 октября пройдёт день избирательной комиссии Псковской области. Он состоится в ДК «Родина» в Псковском районе.