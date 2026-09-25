Избирком зарегистрировал 13 избранных по партийным спискам депутатов Заксобрания Псковской области
Избирательная комиссия Псковской области зарегистрировала 13 избранных по партийным спискам депутатов Законодательного Собрания восьмого созыва. Решение принято на заседании облизбиркома сегодня, 25 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.
В начале заседания утвердили повестку. Секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук отметил, что депутатам представили документы об освобождении от обязанностей, которые не могут быть совместимы.
Затем члены комиссии приняли решение о регистрации депутатов в региональный парламент:
- от «Единой России» – Наталья Мельникова, Борис Елкин, Татьяна Фомченкова, Евгений Шумайлов, Павел Гомон, Оксана Лазарева, Олег Савельев и Дмитрий Быстров;
- от КПРФ – Пётр Алексеенко и Дмитрий Михайлов;
- от ЛДПР – Антон Минаков;
- от «Новых людей» – Игорь Романов;
- от «Справедливой России» – Наталья Тудакова.
Зарегистрированным депутатам, избранным по единому избирательному округу, выдадут удостоверения по итогам избрания.
Председатель облизбиркома Игорь Сопов поблагодарил членов избирательной комиссии за проделанную работу и аппарат избирательной комиссии. «Нет ни одной жалобы, претензии. Политические партии также не высказали своих замечаний. Нам ещё предстоит подводить итоги, сделать финансовый отчёт и провести аналитическую работу», – сказал он.
Напомним, выборы в Заксобрание региона проходили по смешанной системе – партийным спискам и одномандатным округам. Собрание будет сформировано из 26 депутатов: 13 избирались в одномандатных округах, ещё 13 – по спискам политических партий.
Отметим, что 2 октября пройдёт день избирательной комиссии Псковской области. Он состоится в ДК «Родина» в Псковском районе.
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