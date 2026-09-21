Александр Козловский избран депутатом Госдумы от Псковской области

14:27, 21 сентября 2026, ПАИ

Подведение итогов голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва проходит в торжественной обстановке в правительстве Псковской области сегодня, 21 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В собрании принимают участие все члены избирательной комиссии Псковской области. Председатель облизбиркома Игорь Сопов подчеркнул, что жалоб и нарушений нет.

Секретарь комиссии Сергей Ковальчук в свою очередь сообщил, что суммарное число избирателей, внесённых в списки, составило 490 388. Число утраченных бюллетеней – 0.

За Александра Козловского на прошедших выборах в регионе проголосовали 129 тысяч 563 избирателя. Его признали избранным депутатом Госдумы РФ.

В рамках мероприятия подпишут избирательные протоколы. После чего их отправят в Москву для подведения общих итогов выборов в Государственную Думу.

Ранее в ЦИК России опубликовали предварительные итоги выборов в Госдуму по Псковскому одномандатному округу №150. Сообщалось, что после обработки всех протоколов побеждает Александр Козловский с 50,95 % голосов. За мандат депутата Госдумы в округе № 150 боролись девять кандидатов: Александр Козловский («Единая Россия»), Дмитрий Михайлов (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР), Игорь Романов («Новые люди»), Наталья Тудакова («Справедливая Россия»), Павел Бикташев («Родина»), Михаил Иванов («Партия пенсионеров»), Кирилл Сорокин («Зелёные») и Евгений Васильев («Яблоко»).