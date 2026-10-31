Михаил Ведерников: «Пушкинская карта» стала для молодёжи пропуском в мир искусства

18:21, 31 октября 2026, ПАИ

Программа «Пушкинская карта», которой в этом году исполнилось пять лет, стала пропуском в мир искусства для миллионов молодых людей по всей стране. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Молодые люди от 14 до 22 лет могут оформить карту и потратить пять тысяч рублей для посещения культурных событий.

«Для Псковской области с её богатейшим наследием такая возможность особенно важна. Благодаря карте школьники и студенты могут бесплатно прикоснуться к истории в Изборске и Печорах, сходить на спектакли в Псковском областном академическом театре драмы или на выставки в Псковском музее-заповеднике», – рассказал глава региона.

По его словам, благодаря «Пушкинской карте» подростки проводят время интересно и с пользой, расширяют кругозор, а учреждения культуры получают дополнительную поддержку и возможность создавать более качественные проекты.

Всего за пять лет почти 44 тысячи псковских ребят (около 80 % всех потенциальных участников) уже воспользовались «Пушкинской картой» и приобрели более 200 тысяч билетов. К программе подключилось 79 учреждений культуры.

Напомним, программа, стартовавшая по инициативе президента России Владимира Путина, реализуется в рамках нацпроекта «Семья».