Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Михаил Ведерников: «Пушкинская карта» стала для молодёжи пропуском в мир искусства

Программа «Пушкинская карта», которой в этом году исполнилось пять лет, стала пропуском в мир искусства для миллионов молодых людей по всей стране. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Фото: ПАИ

Молодые люди от 14 до 22 лет могут оформить карту и потратить пять тысяч рублей для посещения культурных событий.

«Для Псковской области с её богатейшим наследием такая возможность особенно важна. Благодаря карте школьники и студенты могут бесплатно прикоснуться к истории в Изборске и Печорах, сходить на спектакли в Псковском областном академическом театре драмы или на выставки в Псковском музее-заповеднике», – рассказал глава региона.

По его словам, благодаря «Пушкинской карте» подростки проводят время интересно и с пользой, расширяют кругозор, а учреждения культуры получают дополнительную поддержку и возможность создавать более качественные проекты.

Всего за пять лет почти 44 тысячи псковских ребят (около 80 % всех потенциальных участников) уже воспользовались «Пушкинской картой» и приобрели более 200 тысяч билетов. К программе подключилось 79 учреждений культуры.

Напомним, программа, стартовавшая по инициативе президента России Владимира Путина, реализуется в рамках нацпроекта «Семья».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

31 октября 2026

Гала-концерт Максимовского фестиваля в Пскове
31 октября 2026

Более 400 танцоров выступили на Максимовском фестивале в Пскове
31 октября 2026

Гала-концерт хореографического фестиваля-конкурса проходит в Пскове
31 октября 2026

Михаил Ведерников: «Пушкинская карта» стала для молодёжи пропуском в мир искусства
31 октября 2026

В Себежском районе школьникам рассказали о традиционной русской избе
31 октября 2026

Театр кукол анонсировал новогодний спектакль «Волшебный магазин игрушек»
30 октября 2026

Библиотека имени Василёва опубликовала программу мероприятий на ноябрь
30 октября 2026

По местам Пушкина: воспитанники изостудии из Сестрорецка вдохновились пейзажами «Михайловского»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...