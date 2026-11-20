Александр Козловский: Основная задача реготделения партии ЕР – исполнение Народной программы

14:58, 20 ноября 2026, ПАИ

Основная задача регионального отделения партии «Единая Россия» – исполнение Народной программы. Об этом заявил секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы РФ Александр Козловский в рамках пресс-подхода, организованного в ходе XXXIII конференции регионального отделения партии.

«Мы видим, что этот механизм работает, и понятно, что документ постоянно будет дорабатываться. Избранные депутаты различных уровней будут проводить встречи и, конечно, отчитываться перед гражданами за выполненное. Особый упор мы будем делать на помощь правительству Псковской области, губернатору», – подчеркнул он и добавил, что этот вопрос также связан с партийным контролем.

Помимо этого, региональное отделение партии продолжит реализовывать проекты по ремонту и реконструкции школ, детских садов. «И в принципе все наши партийные проекты будут в дальнейшем развиваться. В первую очередь мы должны быть полезны жителям Псковской области», – сказал он.

Александр Козловский особо отметил работу первичных отделений партии. «В целом это фундамент нашей партии, непосредственная связь с жителями по их проблемам и вопросам. Внимание этим организациям будет уделяться как на федеральном, так и на региональном уровне. В Псковской области эта работа давно налажена, поэтому, конечно, будем вводить современные методы работы, определённую цифровизацию, внедрим обучение по работе с искусственным интеллектом. И сейчас есть возможность дополнительно финансировать первичные отделения партии за счёт грантов, в которых Псковская область активно участвует», – сказал секретарь Псковского регионального отделения «Единой России».

Ранее сообщалось, что новый состав политсовета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» и отдельно – президиума политсовета избрали путём голосования сегодня, 20 ноября, на XXXIII конференции Псковского регионального отделения партии.